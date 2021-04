Anche Luino aderisce a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2021”

Anche quest’anno Luino aderisce a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2021”, il primo appuntamento che lancerà la 42ma edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere.

Sabato 15 maggio dalle ore 18.30 si potrà seguire online, sul sito www.meetingrimini.org e sui canali Facebook e YouTube del Meeting di Rimini, la diretta dell’evento dalla Fiera di Rimini, che tornerà ad ospitare il Meeting dopo la “pausa” della Special Edition dello scorso anno.

Attualmente sono più di 100 le città in Italia e all’estero che si stanno coinvolgendo per promuovere l’appuntamento del 15 maggio. L’iniziativa, sostenuta e divulgata a livello locale dal Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino, anticiperà i principali temi e contenuti del Meeting 2021 con un particolare invito a sostenerne la costruzione: anche quest’anno sarà infatti possibile donare e ricevere in omaggio una bottiglia di vino, a fronte di una donazione minima di 10,00 euro. Telefonando al numero 3381241336 si potrà prenotare una bottiglia di barbera o grignolino della cantina Robione di Cerrina Monferrato.

L’evento è preceduto da quattro “assaggi di Meeting”, nella forma di brevi video preregistrati che presentano i contenuti del Meeting. Sono già stati diffusi i primi due video mentre i successivi saranno divulgati il 28 aprile ed il 5 maggio. Nelle prossime settimane saranno inoltre “svelati” i protagonisti della diretta del 15 maggio che racconteranno novità e progetti dell’edizione 2021.

Gli “assaggi di Meeting” e tutti gli aggiornamenti sono visualizzabili sui social della kermesse, sul sito www.meetingrimini.org ed anche sul sito del Centro Culturale San Carlo Borromeo www.ccsancarloborromeo.com.