C Gold, “trappole” per le grandi nel turno infrasettimanale

Dopo il quinto turno, dimezzato (solo 2 partite su 4), tornano in campo mercoledì 7 le squadre che compongono il Girone C di Serie C Gold con una giornata che sulla carta appare piuttosto interlocutoria. Non c’è, infatti, un vero e proprio “big match” ma vale la pena tenere alte le antenne su tutti i campi per captare eventuali sorprese.

Si comincia alle 20,30 al PalaBorsani dove Legnano ospita la Valceresio in una gara dove purtroppo fanno notizia le assenze: Saini scenderà in campo senza Benzoni e Santambrogio e con il dubbio per gli acciaccati Cozzoli e Cedrati; Bianchi invece deve rinunciare a Biraghi e Ballarin, mentre Tosi è in forse. Per gli Knights c’è la possibilità di consolidare una posizione nella prima metà di classifica, la Baj invece vuole lasciare quota 2 dove è approdata anche Mortara.

I pavesi del bomber Stonkus sono attesi dalla trasferta a Gallarate e troveranno una Esse Solar scottata dalla rimonta subita sul campo della Academy con annessa arrabbiatura del presidente Valentino. Il pronostico volge a favore dei ragazzi di Baroggi, ma guai a pensare a una partita dall’esito scontato, anche perché la Expo Inox è in crescita dopo un avvio difficile. Lo stesso può dirsi per la capolista Saronno, impegnata sul campo del Sette Laghi Gazzada: gli “amaretti” di Tato Grassi sono a punteggio pieno e stanno recitando a pieno il ruolo di favorita per il primo posto. I gialloblu di Zambelli, al contrario, fino a ora non hanno espresso il proprio potenziale ma senza dubbio valgono più della classifica che li vede ancorati a quota 2, insieme a Valceresio e Mortara.

Partita infine molto interessante alla Enerxenia Arena: la lanciatissima Conforama Academy di coach Bizzozi se la vedrà con Milano3 Basiglio in un match che può essere un crocevia per entrambe le formazioni. Chi vince si rafforza in classifica nei piani medio alti. Mancherà purtroppo la sfida diretta tra due dei giocatori più interessanti del girone, il varesino Librizzi e il milanese Iacono: quest’ultimo infatti non sarà della partita.