Enel fa retromarcia, niente black out elettrico in via Mameli a Busto Arsizio

Nessuna interruzione di energia elettrica, E-Distribuzione ha fatto dietrofront di fronte alla protesta dei commercianti di via Mameli e piazza Volontari della Libertà e il 29 aprile non ci sarà il temuto balck out elettrico di 7 ore, annunciato con un volantino il 27 aprile.

Proprio ieri, infatti, Francesco Giuffrida aveva preso carta e penna per scrivere alle redazioni dei giornali circa le modalità con cui sarebbero intervenuti e – poche ore dopo la pubblicazione della notizia – ecco che arriva lo stop: «Ce l’hanno comunicato questa mattina con un volantino. La protesta è servita» – ha commentato il panettiere.