Feste clandestine e un bar aperto nonostante la zona rossa: controlli e sanzioni nel Milanese

Una notte densa di controlli e sanzioni per violazione delle restrizioni da Covid-19 nel Milanese, ieri sabato 10 aprile.

Intorno alle ore 18.30, a Lainate, i carabinieri sono intervenuti in un bar, dove hanno trovato 33 persone sedute ai tavoli intenti a conversare e a consumare. L’esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni.

Poco dopo le 3 di notte, a Milano, i militari del Nucleo Radiomobile hanno trovato 20 ragazzi (di età compresa tra i 17 e i 27 anni), radunati in un appartamento preso in affitto per una festa clandestina. Tutte le persone identificate sono state sanzionate per la violazione delle norme anti-Covid. Una situazione simile si è verificata a Corsico nel corso della nottata: l’intervento è avvenuto dopo la segnalazione di un gruppo persone riunite in un appartamento; si trattava di 9 persone, tutte maggiorenni.

Anche a Cesano Boscone nel corso della nottata sono state trovati 4 maggiorenni riuniti in appartamento; la riunione è stata segnalata.