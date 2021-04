Finto tecnico del Comune, anziana truffata a Malnate

Questa volta la truffa del finto tecnico del Comune è andata a segno. Verso le 9 di venerdì 30 aprile in zona Villa Rossi a Malnate un ragazzo si è presentato alla porta di una signora anziana, che vive da sola, convincendola a farlo entrare in casa per testare i livelli dell’acqua.

Secondo quanto riportato dalla Polizia Locale, intervenuta subito dopo, la signora si è fatta convincere dai modi molto garbati del truffatore, che ha poi ingannato la vittima facendo uscire del fumo dal rubinetto mandando in agitazione l’anziana.

Il criminale è riuscito a portare via soldi e gioielli.

La Polizia Locale ha attivato protocollo finalizzato alla tutela delle vittime da truffa.

Sul sito del Comune di Malnate si può trovare una sezione per contrastare le truffe: LINK