Frozen Farmer, nuovo album dal 10 maggio

I Frozen Farmer tornano alla carica e presentano il nuovo album Things to Share. Dopo un lungo periodo dedicato all’attività live e alla composizione di nuovi brani, la band inizia a lavorare su un nuovo sound, sempre più contaminato, passando mesi a suonare e sperimentare per trovare il giusto equilibrio tra contemporaneità e tradizione folk. Nascono così i 12 nuovi brani che pur mantenendo l’identità della band si avvicinano sempre di più a un pop rock di matrice internazionale e vanno a comporre il terzo album dei Frozen Farmer, registrato al New Art recording studio di Saronno e mixato presso il Grooveit studio di Verbania da Pierpaolo D’Emilio. Il disco, che vede confermata la collaborazione del chitarrista statunitense Tim Sparks (special guest in due brani) è in uscita il 10 maggio per la Piesse groove records/Grooveit edizioni, accompagnato dal videoclip “The Shore” e sta già avendo recensioni entusiastiche.

BIOGRAFIA

I Frozen Farmer sono nati nel 2009. Dopo un primo periodo dedicato alla scrittura e all’arrangiamento delle proprie canzoni, nel Novembre del 2011 il gruppo entra alla Sauna Recording Studio per incidere cinque brani inediti, pubblicati dalla Ghost Records (Warner Chappell edizioni) a fine 2011. I testi raccontano storie di vita vissute da Francesco (voce e banjo del gruppo) durante un suo lungo soggiorno negli States. Le sonorità in cui le canzoni si immergono sono quelle della pura tradizione folk americana. Il debutto ottiene recensioni entusiasmanti ed un’ottima risposta del pubblico, così, dopo un periodo fitto di concerti, la band si rimette al lavoro su nuove canzoni.

Sul finire del 2012 i Farmer sono pronti a tornare in studio per cominciare la registrazione del nuovo album “Stay” (2014, Seahorse Recordings/Audioglobe distribuzione). Il disco conferma la forte passione del gruppo per il folk, ma allo stesso tempo rivela la molteplicità di influenze musicali che ognuno dei componenti riversa nell’arrangiamento finale dei brani, tracciando una linea più decisa nel sound dei Frozen Farmer. Questo album vede inoltre la preziosa collaborazione di Tim Sparks (chitarrista statunitense che ha inciso diversi dischi per la Tzadik e ha cooperato, tra gli altri, con John Zorn, Bill Frisell, Marc Ribot e Greg Cohen) che, appassionatosi al progetto, ha partecipato alle registrazioni. Anche questo lavoro trova un felice riscontro, le recensioni arrivano e sono un coro di apprezamenti, il singolo “Angels Melody” a luglio entra nella classifica “Indie Music Like” dei 100 brani più ascoltati in radio.

Dopo un lungo periodo dedicato all’attività live e alla composizione di nuovi brani, la band inizia a lavorare su un nuovo sound, sempre più contaminato, passando mesi a suonare e sperimentare per trovare il giusto equilibrio tra contemporaneità è tradizione folk. Nascono così i 12 nuovi brani che compongono il terzo album dei Frozen Farmer, registrato al New Art recording studio di Saronno e mixato presso il Grooveit studio di Verbania, sul lago maggiore.

Il disco, che vede confermata la collaborazione di Tim Sparks (special guest in due brani) è in uscita a maggio per la Piesse groove records/Grooveit edizioni, accompagnato dal videoclip “The Shore”.