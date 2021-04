Gli amici delle Sempiterne alla ricerca dell'”Oro tra i laghi”

L’associazione Amici delle Sempiterne propone l’iniziativa “Oro tra i laghi” che, attraverso gli occhi dei partecipanti, valorizzerà il patrimonio naturale e storico tra Luino con il lago Maggiore e Montegrino con il suo laghetto prezioso tra le valli.

Avete in casa il ferro da stiro antico della nonna? Fotografatelo o dipingetelo. E partecipate. Vi piace la ricetta del Mac? Riproponetela e, magari, rivisitatela. Non dimenticate, però, uno scatto del piatto o, addirittura un suo “ritratto” su tela. Se trovate una vecchia cartolina riproponetela, ritroviamo insieme le nostre radici.

Tutti coloro che lo desiderano, potranno prendere parte alla manifestazione, proponendo una foto o un’opera pittorica realizzata, anche solo in bozza, all’aperto, en plein air.

Il soggetto potrà riguardare un luogo caro da ammirare tra Montegrino e Luino oppure una tradizione (un antico mestiere /un oggetto/ un piatto riproposto/ una foto o cartolina d’epoca).

Chiunque partecipa in modo indipendente, quando lo desidera, purché la presenza venga testimoniata con un selfie o un video da inviare all’Associazione. (Mail: lesempiterne@gmail.com oppure tag su Instagram @le_sempiterne) .

In concertazione con l’autore, verranno proposti post su Facebook e storie su Instagram con #orotrailaghi #montegrino #luino.

A questa iniziativa, si partecipa anche con la realizzazione di ricette o di scatti relativi ad un antico mestiere/oggetto ma è necessario che siano documentati con foto o brevi video.

Chi dispone di profili social potrà caricarli, in concertazione con l’Associazione, nei giorni in cui si effettuerà la realizzazione. (si consiglia un breve video di 25 secondi realizzato in verticale o in orizzontale se più lungo )

A fine estate, per chi parteciperà, sarà possibile esporre la propria opera nelle vie o in una pubblica piazza, durante due giorni differenti, uno a Luino e uno a Montegrino. Considerato il periodo storico, il tutto avverrà probabilmente a fine estate in una data da stabilirsi.

«Il nostro territorio è stupendo, le nostre tradizioni sono uniche al mondo, riscopriamole insieme. Ogni luogo, con il suo “sapere”, con il suo “seme”, manterrà un suo segno distintivo e, in concertazione con altre realtà, svilupperà il tema della bellezza e diverrà il fulcro di una narrazione innovativa dell’esperienza», dicono dall’associazione.

Gli Amici delle Sempiterne si pongono come obiettivo la valorizzazione del patrimonio legato a storia, arte, cultura e creatività, enogastronomia, moda, varietà paesaggistiche: veri e propri strumenti di comunicazione dell’identità dei luoghi.

Nella progettazione, l’Associazione ritiene importante fornire una particolare attenzione ai giovani e alla loro formazione.