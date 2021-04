Induno Olona, lavori in corso per l’asfaltatura delle strade

Lavori in corso a Induno Olona, dove in questi giorni sono ricominciati gli interventi di asfaltatura su diverse strade del paese.

«Si tratta di interventi finanziati nel 2020 e che erano rimasti in sospeso per il sopraggiungere della stagione fredda – dice il sindaco Marco Cavallin – A questi interventi, per una cifra di circa 390.000 euro, abbiamo ritenuto di aggiungere ulteriori 200.000 euro nel bilancio dell’anno corrente. Una somma importante che non basterà a risolvere tutti i problemi delle vie del paese, ma certamente darà una buona spinta nella direzione di una manutenzione diffusa. Ovviamente, nei prossimi anni proseguiremo con adeguata larghezza di investimenti per continuare, com’è doveroso, in questa direzione».

Gli interventi di asfaltatura spaziano da via Monte Chiusarella in zona di San Cassano, a via Molini Trotti e a via Buccari, nella frazione di Olona. «Come sempre in questi casi – ricorda Cavallin – dove e come asfaltare sono decisioni tecniche assunte dall’ufficio comunale competente, nella piena autonomia che la legge gli riconosce. L’Amministrazione si assume la responsabilità di stabilire quanti soldi investire sul capitolo specifico, ma poi non può e non deve entrare nel merito di quali siano le strade più bisognose di intervento. E’ tuttavia nostro costante scrupolo controllare che gli interventi programmati siano equamente distribuiti su tutto il territorio comunale, dal centro alle periferie».