Mattinata di guasti, problemi su Luino, Gallarate e Saronno

Un guasto a un treno merci ha rallentato la circolazione sulla linea Domodossola-Milano-Gallarate, in particolare del treno 10213. La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità in seguito al recupero del treno rimasto fermo sulla linea che è stato condotto al deposito per un intervento di manutenzione. Sono possibili ulteriori ritardi e variazioni di percorso.

Sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate un guasto all’infrastruttura lungo la linea ha rallentato la corsa del treno 24917 che ha viaggiato con 14 minuti di ritardo.

Sulla Luino-Gallarate-Milano il treno 25307viaggia con 15 minuti di ritardo per le conseguenze di un guasto che si è verificato nella stazione di Sangiano risolto dal personale di bordo.