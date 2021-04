Occhio alla “truffa dell’asfalto”

«Ci avanza dell’asfalto, volete che vi mettiamo a posto il parcheggio per pochi soldi?». Offerta allettante, se magari bisogna sistemare pochi metri quadri di terreno sterrato: peccato che sia una truffa.

Abbiamo già raccontato in passato della “truffa dell’asfalto”, dei muratori (spesso segnalati per l’accento irlandese) che propongono lavori a basso costo, per poi rifilare conti salatissimi una volta terminata la bitumatura di un parcheggio privato, di un cortile, di una porzione di terreno di fianco a casa o all’aziena.

L’ultima segnalazione arriva da Albizzate, nella giornata di lunedì: «Circola un uomo con accento straniero che suona i campanelli proponendo dell’asfalto avanzato da lavori che stanno eseguendo per il Comune».

L’accento straniero e le modalità ricordano proprio quelle della banda di “muratori irlandesi”, che propongono interventi di lieve entità e a basso prezzo («c’è avanzato dell’asfalto») per poi eseguire opere consistenti e costose. Il lavoro viene ovviamente proposto in “nero” e la cosa costituisce un ulteriore ostacolo ad eventuali denunce. In passato era già emerso che la banda è pronta a volatilizzarsi non appena incassato (con metodi minacciosi) il corrispettivo del lavoro svolto, fatto pure maluccio.