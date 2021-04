Perde il controllo e si ribalta con l’auto a Galliate Lombardo, grave una 33enne

Stava percorrendo la Sp 36 “della Valbossa” con la sua auto quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della vettura ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 26 aprile verso le ore 21.15 nel tratto della Strada Provinciale che costeggia il Lago di Varese nel comune di Galliate Lombardo, in via della Vignetta.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 33 anni che è rimasta ferita in maniera grave nell’incidente. Sul posto i vigili del fuoco, l’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese che ha trasportato in ospedale in codice rosso la ragazza.