Tutta Bodio piange Arianna: “Era bella, dentro e fuori”

La notizia della scomparsa di Arianna Costi ha sconvolto le tantissime persone che la conoscevano. Gli amici della compagnia di Bodio Lomnago, il paese di origine dei suoi genitori e dei suoi nonni, dove tuttora viveva con il compagno, non si sanno dare una spiegazione: la 33enne era una guidatrice esperta, che aveva fatto quella strada moltissime volte. Difficile immaginare cosa sia successo, una distrazione, un ostacolo improvviso da evitare: la speranza è che i rilievi delle forze dell’ordine permettano la ricostruzione di quanto accaduto la sera di lunedì 26 aprile. Con la sua auto è uscita di strada mentre percorreva la sp 36, mentre transitava dal comune di Galliate Lombardo: la macchina si è ribaltata e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. (in alto Arianna nella foto del suo profilo facebook)

Impossibile lenire il dolore di papà Giacomo e mamma Cristina che adoravano la loro unica figlia e che ora ne piangono l’improvvisa scomparsa. Il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli conosceva bene Arianna e con difficoltà trova le parole per descrivere una ragazza buona e dolcissima: «Lei era bella, in tutti i modi con cui questa parola può descrivere la bellezza, dentro e fuori! Tutti la stanno ricordando per la ragazza meravigliosa che era».

Nel 2008 Arianna aveva sofferto per la scomparsa dell’allora fidanzato Carlo, morto a causa di un incidente in moto a Vedano Olona. Con il tempo si era ripresa e aveva ricominciato la sua vita. Impiegata in diversi posti di lavoro, nelle ultime settimane aveva intrapreso una nuova esperienza insieme al compagno, col quale conviveva proprio a Bodio, il paese dove è nata e cresciuta.

Allegra, vivace, era conosciutissima e benvoluta da tantissimi che ora postano sui social ricordi e commenti carichi di dolore, in memoria della “piccola” Arianna, volata via troppo presto.