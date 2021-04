Lunedì 3 maggio a Bodio Lomnago l’ultimo saluto ad Arianna

Si terranno lunedì 3 maggio nella chiesa Santa Maria a Bodio Lomnago, i funerali di Arianna Costi, la giovane rimasta vittima di un incidente lunedì 26 aprile sulla strada provinciale 36, a Galliate Lombardo. Arianna stava rientrando a casa a Bodio Lomnago, quando è uscita di strada con l’auto ed è finita in un fosso. Inutili i soccorsi: troppo gravi le ferite per la giovane che è spirata poco dopo essere stata estratta dall’auto.

Una tragedia per i suoi famigliari e per il compagno, ma anche per tutta la comunità. In molti vorranno dare l’ultimo saluto alla giovane che era molto amata, anche se sarà necessario rispettare le regole dell’emergenza sanitaria e i posti in chiesa saranno quindi limitati. L’orario delle esequie è fissato per le 15, mentre alle 14.30 verrà recitato il rosario.