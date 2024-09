“Dal Monte Fuji alla Rogorella, passando dall’Olimpo”: una mostra che unisce Oriente e Occidente nel cuore di Bodio Lomnago

Il Comune di Bodio Lomnago, in collaborazione con la Galleria d’Arte Xotaris di Creta, organizza e promuove una mostra di incisioni “Dal Monte Fuji alla Rogorella, passando dall’Olimpo”.

La collettiva, che verrà inaugurata sabato 28 settembre alle ore 17.00 presso l’atelier espositivo di Roda lab s.r.l., celebra l’incontro artistico tra Italia e Giappone, con opere di rinomati incisori provenienti dai due Paesi.

L’esposizione presenta trentacinque grafiche di grandi dimensioni realizzate dagli artisti Maria Maddalena Tuccelli, Paolo Rovegno, Ivo Mosele, Ichibun Sugimoto, Takeshi Katori e Shiozaki Junko. Le opere sono accomunate da un immaginario ponte artistico che collega il Monte Fuji, simbolo del Giappone, con la collina della Rogorella, parte integrante del nostro Comune.

L’evento inizierà con un momento speciale dedicato alla cultura giapponese: alle ore 17.00 sarà infatti eseguita la tradizionale cerimonia del tè, un rito antico che simboleggia l’armonia, il rispetto e la tranquillità. A seguire, si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra con la partecipazione degli artisti Takeshi Katori e Ivo Mosele, e del Console Generale del Giappone a Milano, che ha concesso il patrocinio alla mostra, testimoniando l’importanza di questa iniziativa per le relazioni culturali tra i due Paesi.

La mostra si svolgerà presso l’atelier espositivo di Roda s.r.l., azienda leader mondiale nel settore degli arredi da esterno, con sede operativa a Bodio Lomnago in Via Risorgimento 29. La scelta di questa location non è casuale: Roda è un’eccellenza italiana molto attiva sul mercato asiatico e in particolare giapponese, simbolo di un legame che va oltre l’arte, estendendosi all’ambito economico

imprenditoriale.

Questa esposizione si inserisce nel ricco panorama culturale promosso da Bodio Lomnago, che da oltre venti anni si distingue per la sua attività nel mondo della grafica, organizzando concorsi ed eventi di rilevanza internazionale in tutta Italia e in Europa. La mostra rappresenta uno degli appuntamenti principali della rassegna artistica che il Comune sta organizzando in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026, ponendosi come ideale trait d’union con Tokyo, che ha ospitato le Olimpiadi nel 2020. Un percorso che celebra lo scambio culturale e artistico tra Oriente e Occidente, con la speranza di ispirare e coinvolgere il pubblico in una riflessione condivisa sul significato universale dell’arte.

Il prossimo appuntamento in questo contesto sarà il 13° Concorso Internazionale Ex Libris, organizzato dalla Biblioteca di Bodio Lomnago, dedicato al tema “Le Olimpiadi dell’antichità”. La premiazione e la mostra delle opere selezionate si terranno nella primavera del 2025.

La mostra “Dal Monte Fuji alla Rogorella, passando dall’Olimpo” sarà visitabile fino al 5 ottobre 2024, nel pomeriggio.