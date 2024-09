Tre annulli filatelici per i 100 anni dell’autostrada Varese Laghi, il Monumento ai Caduti di Gallarate e San Maurizio a Cassano Magnago

Poste Italiane ha emesso tre annulli filatelici per celebrare i 100 anni dell’autostrada Varese Laghi, il monumento ai Caduti di Gallarate e San Maurizio a Cassano Magnago.

Il primo, in collaborazione con Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale per Azioni Villa Puricelli, sabato 21 settembre, quando alle celebrazioni per la Giornata Celebrativa in Ricordo del Sen. Piero Puricelli Progettista e Realizzatore della prima Autostrada del Mondo. L’annullo, realizzato nel formato tondo, riproduce il logo realizzato per l’occasione, la data e le scritte “Giornata Celebrativa In Ricordo del Sen. Piero Puricelli – 21020 Bodio Lomnago (VA)”. Presso lo stand di Poste Italiane si potranno anche acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile per i 60 giorni successivi, presso lo sportello filatelico di Varese VR in Viale Milano 11 – 21100 Varese, per essere poi depositato presso Museo Storico della Comunicazione di Roma.

A Gallarate, in collaborazione con Collana Galerate, curatrice dell’evento, verrà celebrato il primo secolo del Monumento ai Caduti di Gallarate con uno speciale annullo filatelico che potrà essere richiesto presso la postazione temporanea di Poste che sarà attivata sabato 21 settembre dalle 10:30 alle 16:30 presso il Palazzo Borghi in via Verdi, 2 a Gallarate. L’annullo nel formato ovale orizzontale riproduce il monumento inaugurato il 21 settembre 1924 da Re Vittorio Emanuele III per commemorare i caduti e tutti i militari scomparsi nel primo conflitto mondiale. Il monumento nacque per volontà dell’Associazione Madri e Vedove dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, realizzato con granito rosso proveniente da Baveno è composto da un alto piedistallo sormontato da due colonne onorarie che terminano con due fiaccole. Vi è rappresentato un soldato deceduto raccolto dai propri commilitoni, in alto due bambini o putti che stanno a simboleggiare gli orfani di guerra e in basso una donna che tesse seduta a ricordare tutte le donne rimaste vedove durante il conflitto. Presso la postazione allestita per l’occasione, saranno disponibili prodotti filatelici selezionati e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ad altri folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Nei sessanta giorni successivi all’utilizzo, il timbro figurato sarà disponibile nello sportello filatelico di via Vespucci 9 a Gallarate, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

A Cassano Magnago Poste Italiane, in collaborazione con la Comunità Pastorale San Maurizio, curatore dell’evento, celebra San Maurizio, patrono della città e degli Alpini, con uno speciale annullo filatelico che potrà essere richiesto presso l’ufficio postale temporaneo che sarà attivato domenica 22 settembre dalle 08:30 alle 12:30 presso il Parco della Magana in via O. Visconti a Cassano Magnago. L’annullo nel formato tondo riproduce il logo della Comunità Pastorale che comprende la Parrocchia di San Giulio, Santa Maria e San Pietro Apostolo tutte situate all’interno del comune di Cassano Magnago. Pur non essendo il protettore di nessuna parrocchia storica dell’abitato, San Maurizio diventa il patrono della città dopo la costituzione della Comunità Pastorale, festeggiato il 22 settembre di ogni anno. A questo santo martire del III secolo d.C. era intitolata una chiesa scomparsa e di cui è rimasta solo la torre campanaria, detta appunto di San Maurizio che situata ai margini dell’attuale Parco della Magana, venne eretta in epoca tardo romana come avamposto militare contro le invasioni celtiche e convertita a campanile a seguito della costruzione della chiesa dedicata a San Maurizio. La Chiesa oggi scomparsa esisteva già nel Duecento. Per l’occasione sono state realizzate cartoline edite da Poste Italiane in edizione limitata che riproducono il campanile di San Maurizio, simbolo della città di Cassano Magnago. Nella postazione temporanea di Poste, allestita per l’occasione, saranno disponibili prodotti filatelici selezionati e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ad altri folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

