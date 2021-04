Precipita per decine di metri nella cascata, grave una 33enne

Una 33enne cittadina svizzera domiciliata nel Canton Vaud è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata in una cascata, colpendo in vari punti la roccia.

La donna era impegnata nella disciplina del canyoning a Someo, in Valle Maggia. L’incidente è avvenuto sabato 17 aprile poco dopo le 16.30, sulla cascata che ha uno sviluppo di circa 100 metri.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre affrontava la discesa, dopo esser scesa per una trentina di metri ha preso velocità ed è precipitata sbattendo sulle rocce per decine di metri.

L’allarme è stato lanciato dagli altri componenti del suo gruppo, composto da tutta gente esperta. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, gli uomini del SAS e della Rega che dopo aver prestato i primi soccorsi alla ferita l’hanno elitrasportata all’ospedale. La donna ha riportato gravi ferite ed è in pericolo di vita.