Il punto sui ricoveri Covid negli ospedali della provincia di Varese

La buona notizia è che la curva dei pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Varese sembra aver smesso di salire. Quella cattiva è che il livello di posti letto occupati nei reparti Covid e nelle terapie intensive degli ospedali delle aziende ospedaliere Asst Valle Olona e Asst Sette Laghi è molto alto. Oltre quella soglia superata la quale è necessario riorganizzare l’attività ospedaliera ed erodere energie ad altri reparti.

Attraverso la cronaca del nostro giornale sulla situazione degli ospedali negli ultimi mesi abbiamo ricostruito la serie storica dell’andamento delle ospedalizzazioni nella provincia di Varese durante la seconda e la terza ondata della malattia Covid19. Dal picco tremendo di oltre mille ricoveri di inizio novembre, che ha travolto soprattutto gli ospedali varesini, a quello di questi giorni con 658 pazienti ricoverati nel Varesotto.

Osservando questi dati è bene tenere a mente che stiamo parlando di numeri che rappresentano la fotografia di un istante, il saldo momentaneo tra un certo numero di nuovi ricoveri e quello delle dimissioni (o peggio di decessi). Anche quando i dati sui pazienti ospedalizzati sembrano essere stazionari è opportuno dunque ricordare che si tratta di un equilibrio pericoloso, il segno che nuovi ricoveri e dimissioni si equivalgono e non che stiano diminuendo le ospedalizzazioni.

Leggi il punto sull’ASST Sette Laghi

Leggi il punto sull’ASST Valle Olona

La curva dei ricoveri del resto è l’ultima a diminuire e nel Varesotto, attualmente, nemmeno quella dei nuovi contagi, seppur abbia smesso di crescere, ha cominciato veramente a diminuire. Per questo, nonostante gli indicatori siano in lieve miglioramento, è ancora presto per abbassare la guardia.