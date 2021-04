Negli ospedali dell’Asst Valle Olona sono 243 i pazienti Covid

È ancora in crescita il numero di ricoverati per Covid negli ospedali dell’Asst Valle Olona. In una settimana sono passati da 243 agli attuali 248.

Il presidio di Busto Arsizio ha mantenuto i numeri di sette giorni fa passando da 107 a 108 degenti di cui 18 con la Cpap ( in aumento di 4 )e 14 in terapia intensiva, stabili. In pronto soccorso questa mattina erano 20 le persone in osservazione con simtomatologia respiratoria.

A Saronno, i letti occupati sono passati da 77 a 83. I pazienti assistiti con la Cpap sono 8 ma nessun accesso è registrato in pronto soccorso per sospetto Covid.

A Gallarate, nei reparti dedicati sono accolti 57 pazienti di cui 16 hanno il casco Cpap. Settimana scorsa erano 59. In osservazione in pronto soccorso ci sono 10 persone