Serie D, Caronnese beffata nel finale. Solo un pari contro il Fossano

Caronnese beffata in extremis a Fossano. Nel turno infrasettimanale valido per la 29esima giornata del Girone A di Serie D, i rossoblu non vanno oltre il 2-2 contro i piemontesi ultimi in classifica.

È quasi un testacoda il match andato in scena allo stadio “Angelo Pochissimo”, che ha messo di fronte la sesta forza del campionato e il fanalino di coda. Una gara sulla carta favorevole alla Caronnese, reduce dai tre punti interni contro il Vado e beffata, invece, da un gol allo scadere di Adorni.

Partita ostica e più complicata del previsto per la squadra di Caronno Pertusella, che va sotto al 24′ del primo tempo, quando Coviello porta in vantaggio il Fossano. I rossoblu reagiscono e trovano il pari con un pizzico di fortuna grazie all’autogol di Bellocchio, prima di completare la rimonta grazie a un calcio di rigore procurato e trasformato da capitan Corno, ancora a segno dopo la rete decisiva contro il Vado, che fa 1-2 al 27′ della ripresa.

La squadra di mister Roberto Gatti non chiude i conti e subisce il pareggio quando i tre punti sembravano ormai in tasca: Adorni sigla il 2-2 finale al 90′.

Per la Caronnese, che sale così a quota 46, la zona playoff resta distante un solo punto, ma la squadra fatica a trovare continuità e non riesce così a bissare il successo di misura contro il Vado. Un andamento a singhiozzo tra prestazioni altalenanti che stanno facendo perdere terreno ai rossoblu, anche se la zona promozione resta pienamente alla portata.

Per il Fossano un punto prestigioso per muovere la classifica e per proseguire nella complicata lotta salvezza: la squadra di Viassi resta ultima a 16 punti, a -4 da Borgosesia e Vado, che occupa la prima posizione utile per i playout.

FOSSANO-CARONNESE 2-2

FOSSANO: Merlano, Specchia (7′ st Reymond), Bellocchio, Scotto, Galvagno, Coviello, Fogliarino (28′ st Di Salvatore), Coulibaly, Lazzaretti (36′ st Manuali), De Souza (22′ st De Riggi), Adorni. A disposizione: Bosia, Volpatto, Cavallera, Medda, Brero. All: Fabrizio Viassi.

CARONNESE: Marietta, Travaglini, Coghetto (30′ st Costa), Cosentino, Galletti, Gargiulo (17′ st Vernocchi), Putzolu, Banfi (22′ st Becerri), Siani (17′ st Rocco), Corno, Calì. A disposizione: Angelina, Cattaneo, Torin, M’ Zoughi, Boschetti. All: Roberto Gatti.

Marcatori: 24′ Coviello (F), 37′ Bellocchio aut. (C), 27′ st Corno (C), 45′ st Adorni (F)

Ammoniti: 46′ pt Coviello (F), 10′ st Reymond (F), 21′ st Lazzaretti, 47′ st Vernocchi (C)

Espulsi:

Arbitro: Andrea Zoppi (Firenze)

Assistenti: Simone Conforti (Salerno), Stefano Petarlin (Vicenza)