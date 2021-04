Spostamenti verso i comuni di frontiera, Invidia: “Si sta lavorando per poterli permettere”

“Gli Esteri, in collaborazione con il Ministero della Salute, sono al lavoro, in vista della prossima Ordinanza, per consentire momenti di spostamento nell’arco della giornata verso i comuni di frontiera. C’è la conferma che si sta lavorando per stabilire un limite facilmente riconoscibile per permettere questi spostamenti”. A dirlo è il parlamentare varesino Niccolò Invidia, Capogruppo in Commissione Lavoro del Movimento 5 Stelle alla Camera.

«Purtroppo – spiega Invidia – il decreto legge di recente approvazione non rinnova le ordinanze del 2 e 16 aprile sugli ingressi dall’estero e quindi tutto rimane invariato fino al 30 aprile. Occorre quindi attendere l’adozione delle nuove Ordinanze su cui i tecnici degli Esteri sono al lavoro. È chiaro a tutti che la situazione attuale è un garbuglio ingiustificabile.”

“A riguardo – prosegue -, con il collega Currò, abbiamo chiesto agli Esteri di usare criteri non eccessivamente limitanti per gli spostamenti, suggerendo la possibilità di usare direttamente il criterio della provincia di confine presentando un’autocertificazione, bypassando direttamente definizioni territoriali di difficile applicazione”.