Tutti i colori della Resistenza

L’azzurro, il verde, persino il nero-rosso degli anarchici libertari: sono tanti i colori della Resistenza in Italia.

Per celebrare le tanti radici diverse della lotta di Liberazione una serie di associazioni – a cominciare da quelle partigiane – propongono giovedì 22 aprile 2021 alle ore 21 il convegno “Gli altri colori della Resistenza”.

L’incontro online è promosso organizzato da Anpi di Milano, Fivl (Federazione Volontari della Libertà, i partigiani d’impronta cattolica e moderata), Acli, Ecoistituto Valle del Ticino, Fondazione Candiani e Museo storico civico di Cuggiono.

Inoltre l’evento ha anche ottenuto il patrocinio della Fondazione Corpo Volontari della Libertà di Roma, recentemente rinata e che si propone come luogo unitario tra le associazioni partigiane, a distanza di 70 e più anni dal quel momento di rottura (il 1948) che aveva visto i partigiani dividersi in tre diverse associazioni (la sinistra marxista in Anpi, i cattolici e moderati nella Fivl, i laici nella Fiap).

Gli altri colori della Resistenza: il programma del convegno

Introduzione: GIANNI MAININI – Presidente Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo di Dio – FIVL

“Gli ultradimenticati, il Corpo Italiano di Liberazione”: AVV. LUISA VIGNATI

“Con le armi e senza armi – La Resistenza dei cattolici”: PROF. GIORGIO VECCHIO già Professore ordinario Università di Parma

“Antifascismo anarchico e Resistenza”: PROF. GIORGIO SACCHETTI Professore di Storia contemporanea Università dell’Aquila

Conclusioni: ROBERTO CENATI Presidente ANPI provinciale Milano

L’evento si può seguire su Youtube (qui) o su sito dell’Ecoistituto (qui).



(Foto di apertura: museopartigiano.it)