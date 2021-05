2 giugno tra battesimo civico, merenda alla darsena e concerto

Un 2 giugno ricco di iniziative per grandi e bambini. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Azzate, l’Anpi e l’associazione La Darsena, ha organizzato una serie di eventi, istituzionali e non solo.

Si parte alle ore 11.00 con la consegna del premio sportivo dell’anno intitolato a “Gianni Capretti”. Segue il battesimo civico con la consegna della Costituzione ai diciottenni.

Quindi premiazione del concorso “Racconta la Repubblica e la Costituzione secondo te” indetto da ANPI “Sezione Marzio Bianchi – Azzate” e rivolto ai diciottenni.

Alle ore 15.00 mini tour botanico nel Parco del Palazzo Comunale, con la guida della dottoressa Giorgia Acquaviva, Ambasciatrice del verde.

Alle ore 15.30 passeggiata per tutti. Ritrovo nel Parco Comunale e passeggiata fino al lago. Merenda alla Darsena per tutti i bambini offerta dall’Associazione “La Darsena di Azzate” (si consigliano scarpe comode). In caso di pioggia le attività del pomeriggio non si svolgeranno.

Alla sera gran finale in Piazza Antonio Ghiringhelli: alle ore 20.30 teatro concerto “Almas” con musica popolare brasiliana di Teatro Blu, con Silvia Priori e Roberto Gerbolés. Ingresso su prenotazione telefonando in biblioteca al numero 0332.455426. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al teatro Castellani. Posti ancora disponibili