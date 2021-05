Aci Varese lancia una campagna sulla sicurezza stradale

Automobile Club Varese promuove un’iniziativa alla partenza dell’ultima tappa del Giro d’Italia ciclistico. In collaborazione con Aci Milano, Autodromo di Monza e la Gran Fondo Tre Valli Varesine viene lanciata una campagna di sicurezza stradale, con ricchi premi, per favorire la miglior coabitazione sulla strada di conducenti dei veicoli e ciclisti.

L’Automobile Club Varese sarà, con il Presidente Giuseppe Redaelli ed il Direttore Francesco Munno, alla partenza dell’ultima tappa del Giro d’Italia a Senago per testimoniare l’impegno di ACI Varese a promuovere la sicurezza stradale con #rispettiamoci. Il messaggio forte è rivolto agli utenti della strada, in questo caso conducenti di veicoli e ciclisti.

Il rispetto reciproco vale più di qualsiasi altra regola soprattutto quando lo pratichiamo anche nei confronti della nostra personale incolumità.

‘Prevediamo per prevenire’ diceva il padre della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti e ciascuno di noi dovrebbe fare proprie queste tre parole quando è sulla strada.

Tutti, in diversi momenti, possiamo essere pedone o ciclista o conducente e di volta in volta – immedesimandoci nei comportamenti degli altri utenti della strada – dobbiamo cercare di prevedere le situazioni di potenziale pericolo causate da distrazione, alta velocità, malessere o guasto meccanico

improvviso e adottando misure di autoconservazione per prevenire un possibile incidente.

Quando siamo pedoni ed attraversiamo la strada non scendiamo improvvisamente dal marciapiede ma diamo il tempo a chi sopraggiunge di comprendere la nostra volontà di attraversare, guardiamo a sinistra, poi a destra e poi ancora a sinistra e sinceriamoci che non siano prevedibili situazioni di pericolo. Pochi secondi possono salvarci la vita!

Da ciclisti evitiamo di stare appaiati, pensiamo sempre di lasciare una ‘via di fuga’ a qualunque altro mezzo perché possa evitarci.

Da conducenti quando stiamo per entrare in una rotonda evitiamo di voler per forza entrare per primi accelerando invece che rallentare come buona norma suggerisce.

Se viaggiamo lenti favoriamo il sorpasso di chi, rispettando i limiti, è più veloce; chi vuole correre oltre i limiti sia almeno rispettoso di chi li osserva.

Ricordiamoci sempre che la strada non è un circuito ma una via di comunicazione e che spesso gli incidenti sono causati da superficialità, distrazione, arroganza, irresponsabilità, prepotenza o stato di incoscienza di alcuni utenti che nessuna norma più restrittiva potrebbe fermare: ed allora #rispettiamoci ma anche prevediamo per prevenire!

Automobile Club Varese nell’occasione conferma il suo impegno per la sicurezza stradale che l’ha portata a realizzare nel Varesotto attraversamenti pedonali ‘intelligenti’ accompagnati da cartelli che ricordano ad automobilisti e pedoni le più elementari regole di buona condotta; durante il lock down 2020 ha sviluppato una campagna social sensibilizzando le famiglie a educare, anche attraverso il gioco, i bambini alla prudenza in strada sia come pedoni che come ciclisti, in collaborazione anche con Ivan Basso.

L’iniziativa viene oggi ripresa invitando tutti i propri soci ad un concorso per premiare i ‘tweet’ che meglio illustreranno #rispettiamoci, inteso non solo come rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada ma anche e soprattutto come invito a badare alla propria incolumità personale, prevenendo con il proprio vigile comportamento, possibili comportamenti scellerati o distratti di altri utenti.

Parallelamente all’evento di domani, AC Varese e AC Milano, in collaborazione con l’Autodromo di Monza e la Granfondo Tre Valli Varesine hanno organizzato un concorso di idee sulla sicurezza stradale, in cui si chiede ai soci dei due Automobile Club di scrivere una breve frase, un “tweet”, che veicoli il messaggio di rispetto reciproco tra i diversi utenti della strada e quello della prevenzione e dell’autoconservazione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti). I premi in palio sono tra biglietti per il GP d’Italia di F1, 10 iscrizioni gratuite alla GF.

Tre Valli Varesine e 12 tessere ACI Gold. I dettagli sul concorso saranno disponibili a partire da domani sul sito istituzionale di AC Varese www.varese.aci.it, sul sito istituzionale di AC Milano www.milano.aci.it

Modalità del concorso e premi sul sito www.varese.aci.it a partire dal 30 maggio 2021.