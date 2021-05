Aler mette in vendita 158 alloggi popolari: “Col ricavato ristruttureremo altri appartamenti”

Aler mette in vendita 158 alloggi in Lombardia. Di questi 157 (121 liberi e 36 assegnati) sono nel territorio dell’Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio e uno situato nell’area di competenza dell’Aler Brescia-Cremona-Mantova. Lo prevede una delibera presentata dall’assessore alla Casa ed Housing sociale, Alessandro Mattinzoli, e approvata dalla Giunta della Giunta regionale.

ALLOGGI -«I proventi della vendita dei 36 alloggi assegnati – spiega l’assessore Alessandro Mattinzoli – sono destinati al recupero di 135 appartamenti attualmente non assegnabili soprattutto per carenze manutentive. I ricavi delle alienazioni degli altri 122 alloggi, saranno utilizzati per la riqualificazione di circa 600 appartamenti».

I LAVORI – I lavori di riqualificazione prevedono, tra l’altro, la manutenzione straordinaria, l’efficientamento energetico e la costruzione di 24 nuovi appartamenti.

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ALER – «In questo modo le Aler dei territori interessati – conclude Mattinzoli – danno vita, attraverso l’applicazione di una norma sull’alienazione del patrimonio abitativo pubblico, a un percorso consolidato che tende a reperire risorse da impegnare sugli immobili esistenti».