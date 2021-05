Anche le biciclette vogliono andare a scuola

In vista della prossima Giornata Mondiale della Bicicletta, giovedì 3 giugno, FIAB Varese Ciclocittà ha scritto ai dirigenti scolastici varesini per spronarli ad organizzare delle iniziative di promozione della mobilità sostenibile, di cui la bicicletta è manifesto.

Un invito a celebrare una giornata speciale, istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite, per diffondere la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

«Non inquina, favorisce la mobilità attiva, quindi la salute, occupa poco spazio e non ingombra le città. É un mezzo di trasporto economico e praticabile anche dai bambini, sviluppandone l’autonomia, le capacità motorie e la socializzazione sia nel tempo libero che negli spostamenti quotidiani come il percorso casa-scuola, purché siano date loro sufficienti condizioni di sicurezza» sottolineano da FIAB Varese Ciclocittà nella lettera inviata ai presidi.

Per tutte queste ragioni le scuole dovrebbero sensibilizzare bambini e ragazzi e, grazie a loro le famiglie, al valore della mobilità basata sulla bicicletta, «da associare ad altri mezzi per avere delle città a misura di persona e non di automobili in un momento in cui, con l’uscita dalle ristrettezze di movimento dovute alla pandemia, gli accenni di una insostenibile ripresa del traffico motorizzato sulle strade si fanno insistenti».

FIAB Varese Ciclocittà mette a disposizione delle scuole la propria esperienza trentennale, materiali, spunti di lavoro e supporto in classe per le iniziative che insegnanti e formatori vorranno intraprendere.