Quando Battiato suonava al circolo di Tradate

Vorrei ricordare una cosa su Battiato. Senz’altro era il 1970/1971, appena patentato con la 500L nuova (che storia!)

Con un gruppo di amici diciottenni da Caronno Varesino ci recavamo la domenica pomeriggio in quel di Tradate. Al circolo si esibiva un ragazzo con una voce molto particolare, non c’era il palco e il ragazzo con la sua orchestra era davanti a noi.

Nelle pause ci capitava di parlare con lui, con questa sua voce e soprattutto il suo intercalare particolare. Alcune domeniche ci capitava di andarci anche la sera: era un piacere ascoltare questo coetaneo in un momento di grande fermento musicale. Forse sempre in quel periodo andammo al Nautilus di Cardano a sentire il primo concerto della PFM e tanti artisti che si esibivano su quel palco.

Ad un certo punto non lo vedemmo più, fino a quando non lo vidi mi pare in un’esibizione in TV e divenne poi uno dei cantautori che han fatto la storia della musica.

Piero