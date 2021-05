A Besano riaffiora un antico selciato: stop ai lavori per la fibra, arriva la Soprintendenza

Durante i lavori di scavo per la posa della fibra, in corso in questi giorni a Besano, è affiorato quello che sembra essere un antico selciato stradale.

«Non sappiamo di cosa si tratti, ma in ogni caso abbiamo avvertito la Soprintendenza, che nei prossimi giorni verrà a fare un sopralluogo – spiega il sindaco Leslie Mulas – Inizialmente avevamo ipotizzato che potesse trattarsi di un manufatto legato alla Linea Cadorna, ma non c’è traccia di cemento, solo sassi posati a secco e dunque potrebbe trattarsi di qualcosa di più antico. Vedremo cosa dicono gli esperti».

Il ritrovamento è avvenuto in via XXIV Maggio, (nella foto) che già da alcuni giorni è interessata da un restringimento della carreggiata proprio per i lavori di posa della fibra. Lavori che, dopo la scoperta del selciato, si sono dovuti fermare.

«Si raccomanda agli automobilisti di fare attenzione perché la carreggiata è ristretta a causa dei lavori – conclude Mulas – Un disagio che si protrarrà ancora per alcuni giorni, proprio perché stiamo aspettando l’intervento e la valutazione della Soprintendenza».