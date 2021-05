Bevono birra in strada oltre il coprifuoco e aggrediscono due agenti, denunciati due 20enni a Gallarate

Trovati a bere birra dopo il coprifuoco, rispondono al controllo della polizia con insulti, calci e pugni.

È successo a Gallarate nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 maggio quando gli agenti del commissariato hanno fermato in viale Milano due giovani di origine straniera, di 22 e 24 anni, residenti in città intenti a consumare birra.

Le persone sottoposte al controllo non sono state in grado di fornire giustificazioni in merito alla loro presenza e pertanto sono apparse in evidente violazione della normativa Anti Covid-19.

I due hanno accettato di seguire gli agenti presso il commissariato ma poco prima di fare ingresso nella struttura di via Ragazzi del ’99 hanno cominciato a dare in escandescenze, insultando pesantemente gli operanti e scagliandosi con pugni e calci contro gli stessi, per poi tentare di darsi alla fuga.

A fatica gli agenti sono riusciti a contenerli e anche una volta entrati in commissariato i due hanno comunque continuato a comportarsi in modo aggressivo. Secondo quanto riportato dalla polizia i due hanno tentato anche atti autolesionistici, tanto che per contenerli si è resa necessaria la collaborazione delle Volanti del Commissariato di Busto Arsizio.

I due giovani sono stati denunciati a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché sanzionati per la violazione della normativa Anti Covid. Il 22enne dopo la denuncia è stato rilasciato mentre il 24enne dopo la delirante nottata e ancora in stato di agitazione ha avuto un malore. È stato trasportato in ospedale a Gallarate ma si è allontanato dal pronto soccorso prima di essere visitato.

Gli agenti feriti sono stati medicati, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.