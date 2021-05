In brughiera tra sentieri e cavalli

Sabato 29 maggio dalle 14 iniziativa del Fotoclub il Sestante di Gallarate per conoscere e fotografare la brughiera.

La fotografa professionista Susy Mezzanotte illustrerà alcuni aspetti e”trucchi del mestiere” della fotografia di reportage.

Parteciperanno gli amici della foto d’arte del Fotoclub il Sestante di Gallarate.

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA

RITROVO PER LA PARTENZA SCUDERIA DELLA CAPINERA ORE 14:15

(Via Roma, Strada Provinciale “DegliArsaghit” da Casorate in direzione Cardano al Campo) Parcheggio auto presso: – Parcheggio cimitero, via Roma, Casorate Sempione

– Parcheggio Area Feste, via Roma, Casorate sempione

Lungo il percorso si incontreranno, si potranno conoscere e fotograre­ la natura, il paesaggio e le attivi­tà (equitazione, cammino, corsa con i cani, montain bike, plogging, …) di questo lembo di brughiera.