Cantiere urgente sulle fognature a Gallarate, bloccata via Carlo Noè

Dalla mattina di oggi, venerdì 28 maggio, l’importante arteria stradale di via Carlo Noè a Gallarate è parzialmente bloccata a causa di un cantiere urgente alla rete fognaria.

I tecnici di Alfa sono al lavoro da stamattina: il cantiere si trova a ridosso della rotonda con via Padre Lega e impedisce l’uso della carreggiata che da via Padre Lega porta in direzione carabinieri.

I lavori sono legati a un guasto ad una tubatura della fognatura, con possibile cedimento del manto (era successo in zona nel 2010 e poi ancora nel 2013): sono lavori urgenti, non programmati ma messi in campo per sicurezza appena possibile.

VareseNews ha chiesto ad Alfa srl aggiornamenti sul cantiere e sulle tempistiche di ripristino.