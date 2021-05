Carla Fracci, il Coordinamento Nazionale Donne ANPI la ricorda

A Verona il 27 maggio 2021 è venuta a mancare Carla Fracci, il coordinamento Nazionale Donne AMPI la ricorda “una donna libera, democratica, antifascista”.



Carla Fracci non è stata soltanto la ballerina che ha scritto la storia della danza italiana. Carla Fracci è stata anche tanto altro: «Ricordo bene le critiche velenose del mio ambiente: Ma che ci vai a fare in Africa? Mi dissero una volta mentre mi preparavo per andare a Bari. Certo, erano anni diversi, le sfumature di razzismo erano più frequenti. Però non mi hanno mai perdonato lo spirito popolare. Eppure, è quello spirito che oggi mi rende così amata dalla gente comune», così citava la grande ballerina.

Al ricordo di Carla Fracci si unisce anche il Coordinamento nazionale Donne ANPI, che piange la grande perdita «non solo per il mondo dello spettacolo, ma per tutta l’Italia che guarda all’arte come bellezza e democrazia. Addio a Carla Fracci, una donna, libera, democratica, antifascista, grandissima, coerente e grande esempio della forza e della tenacia delle donne di ogni tempo. Con la sua arte ha insegnato anche a noi a portare avanti ogni impegno un giorno dopo l’altro con serietà, determinazione, spirito di sacrificio e coraggio uniti sempre alla leggerezza. Una étoile che non si spegnerà ma continuerà a brillare nell’esempio dimostrato sui palcoscenici di tutto il mondo, dal più lussuoso al più popolare e umile, dando lustro al nostro Paese».