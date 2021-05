Castellanza Smile Camp 2021

Dal 9 giugno al 10 settembre, presso il PalaBorsani di Via per Legnano 3 a Castellanza, sport, lingue, creatività e musica per un’estate a tutto divertimento con

il campo estivo organizzato dalla Coop. EnergicaMente, in collaborazione con Sport+ Knights Events, la SportPiù, il Legnano Basket Knights e le Associazioni Sportive del territorio.

La proposta è rivolta a tutti i bambini tra i 3 e i 6 anni (a partire dalla sezione primavera) che vogliono godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme.

È una “vacanza in città”, vissuta all’interno di una struttura sportiva/ricreativa di qualità, con ampi spazi aperti, piscina e aree dove poter svolgere tante attività, giochi e momenti da trascorrere insieme.

Obiettivi

Favorire nei bambini, attraverso lo sport o altre attività cooperative, comportamenti socialmente responsabili, che educano all’autocontrollo, al rispetto e alla pacifica convivenza;

imparare o affinare, anche attraverso forme non competitive e di gioco, alcune tecniche sportive o ludiche;

consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali e intellettive.

Programma settimanale tipo

Smile Camp sarà un viaggio avventuroso nel modo culturale e sportivo per scoprire i continenti che compongono i cerchi olimpici, alla scoperta delle olimpiadi di Tokyo.

Ogni settimana sarà accompagnata da un continente che diventerà spunto per affrontare in modo sempre nuovo e stimolante momenti ludico-creativi-educativi (area di cucina multietnica, area di arte/disegno e murales, area orto, area musicale, area relax e lettura, area supporto scolastico/compiti, area gioco libero) e sportivi (area giochi e attività motorie).

Programma della giornata

7.30 Pre-camp

8.30 Accoglienza e appello

9.30 Attività a rotazione in gruppo (sport/laboratori/didattica)

12.00 Pausa pranzo, relax

14.00 Attività a rotazione in gruppo (sport/laboratori/didattica)

16.00 Merenda

16.30 Uscita

17.00 Post-camp (fino alle 19.00)

Quota di iscrizione

Quota full time comprensiva dei pasti, euro 150 a settimana.

Dalla terza settimana di frequenza, per 2 o più componenti dello stesso nucleo famigliare e per i tesserati delle società convenzionate con il camp, il costo di ciascuna settimana sarà pari a € 135 tutto compreso.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario versare una quota di adesione pari a 35 euro comprendente la copertura assicurativa e il kit del camp costituito da 2 t-shirt, pantaloncino, gadget del camp.

L’iscrizione include: accesso a tutte le strutture, materiale sportivo, animazione e attività didattica/educativa.

Prenota il tuo posto allo Smile Camp compilando il modulo online o contattando la segreteria all’indirizzo mail info@sportpiu.org, chiamando il numero 0331 1710846 o tramite contatto whatsapp 3317528523



Norme generali

Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio. L’attrezzatura sportiva (palloni, materiale di gioco, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione.È richiesta copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica. L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività dello SMILE CAMP e di un patto circa le misure anti-Covid che dovranno essere sottoscritti dai genitori/tutori del minore iscritto.