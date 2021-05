Castelseprio e Torba si preparano alla festa per i dieci anni del sito Unesco

Il 25 giugno 2021 sarà un giorno speciale per la valle Olona. Si festeggerà infatti una ricorrenza importante: i primi 10 anni dal riconoscimento del sito Unesco delle aree di Castelseprio e Torba.

La festa, però, non si limiterà alle nostre aree archeologiche, ma riguarderà tutta l’Italia. Questo perché il sito Unesco in questione è diverso da tutti gli altri, unico nel suo genere: si tratta infatti di un sito seriale “Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, che conta sette diverse località italiane, tutte accomunate dalla presenza dei Longobardi.

Dal loro arrivo nel nostro Paese, nel 568 d.C., alla caduta di Pavia, nel 774 d.C., per opera dei Franchi, guidati da Carlo Magno, i Longobardi ebbero un ruolo fondamentale nel ricostruire il tessuto sociale di una civiltà implosa insieme all’Impero romano.

Raccontare delle bellezze che questi luoghi racchiudono significa soprattutto fare un vero e proprio tour della penisola: Castelseprio e Gornate Olona, Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Cividale del Friuli, Monte Sant’Angelo e Spoleto.

Per celebrare questo prestigioso decimo anniversario, i prossimi 50 giorni saranno dunque ricchi di iniziative, promosse dall’associazione Longobardorum, nata per valorizzare questo patrimonio culturale e artistico.

«Occuparsi della gestione di un solo sito dislocato in sette luoghi differenti è sicuramente complesso – ha evidenziato Laura Castelletti, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Brescia e coordinatrice del decennale per l’associazione – ma anche molto stimolante. Il nostro sito Unesco rappresenta un modo per scoprire l’Italia lungo il tragitto longobardo, ma – avendo ogni luogo tracce di epoche storiche differenti – ci si trova immersi in altre pagine di storia da scoprire in ciascuno dei sette punti. Ogni luogo si apre dunque ad altri riconoscimenti ed esplorazioni».

“Biglietto d’invito” di questo viaggio sotto il segno dei Longobardi è lo speciale ora in edicola di DOVE, che ha dedicato 68 pagine a questo grand tour sotto il segno longobardo.

«Il ministro Franceschini ha affermato che “La cultura guiderà il Paese” – ha ricordato Simona Tedesco, direttore della rivista DOVE – e in questo momento di acquisizione di maggiori libertà post pandemia, è un bene ricordare le ricchezze presenti sul territorio italiano».

Un lavoro che consentirà di fare un vero e proprio studio sulla storia e sull’arte, puntando a far nascere il desiderio di viaggiare e raggiungere tutte le mete, comprese le nostre Castelseprio e Torba.

Per ricordare le bellezze che possiamo vantare nella nostra provincia, ecco inoltre alcuni video realizzati da Varese 4U Archeo, che immortalano i due siti della valle Olona grazie alle riprese del nostro drone.

Ed ecco Torba: