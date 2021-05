Al Monastero di Torba per il ponte del 2 giugno

Un lungo fine settimana e tanti eventi in occasione del ponte del 2 giugno al Monastero di Torba di Gornate Olona.

Il bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano resterà aperto, dalle 10 alle 18 per tutto il fine settimana, lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno per l’ apertura straordinaria e mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica. Per l’occasione sono state organizzate diverse visite guidate, oltre alla possibilità di vivere il grande prato ai piedi della torre per gustare il pranzo al sacco. Attivo anche il servizio ristorante.

Ecco gli eventi in programma:



Lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno

apertura straordinaria dalle 10 alle 18

visite guidate alle ore 14.00 e alle ore 16

Su prenotazione, qui.

Mercoledì 2 giugno

apertura dalle 10 alle 18

A tu per tu con la storia, visita guidata con l’archeologa

alle ore 15.30 / su prenotazione, qui.

Come lavora un archeologo? Cosa possono ancora raccontare mura, edifici e reperti di Torba? Una visita guidata per conoscerne il lavoro, le più̀ recenti scoperte sulla storia del Monastero e il dietro le quinte delle campagne di scavo. La visita sarà condotta dalla prof.ssa Alexandra Chavarria (Università̀ degli Studi di Padova).

La Costituzione, che Storia!

alle ore 14.00 e alle ore 16.00

attività per bambini 8-12 anni, su prenotazione, qui.

Una visita guidata e un’attività ludica per confrontarci con la Costituzione. La nascita della Repubblica ha dato l’avvio ai lavori di scrittura della Carta Costituzionale: non si potrà leggere per intero ma potremo conoscere meglio il Monastero di Torba attraverso l’Articolo 9: cercheremo insieme di capirne il suo significato, immergendoci allo stesso tempo nella storia millenaria del luogo.

Il Monastero di Torba si trova a Gornate Olona. Si tratta di un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, immerso nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.

Per informazioni e contatti 0331.820301 o faitorba@fondoambiente.it.