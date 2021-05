Don Claudio Galimberti nuovo prevosto di Saronno dal 1° settembre

Il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi ha annunciato, attraverso una lettera, ai fedeli della comunità pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno, il nome del nuovo prevosto don Claudio Galimberti che prende il posto di Monsignor Armando Cattaneo.

«Carissimi fedeli vi raggiungo con questa lettera per un’importante comunicazione da parte del nostro Arcivescovo, sua Ecc. mons. Mario Delpini. Come già comunicato al Consiglio Pastorale della vostra comunità, lo scorso 17 maggio, il vostro parroco e responsabile della comunità pastorale, mons. Armando Cattaneo, dal 1 settembre lascerà la vostra comunità di Saronno e risiederà a Milano a disposizione del vicario della città per continuare ad offrire il proprio servizio ministeriale: un prete lascia un incarico ma non smette mai di essere prete a disposizione del popolo santo di Dio. Ringrazio don Armando per il suo servizio a Saronno e per la sua pronta obbedienza e disponibilità all’Arcivescovo» – scrive monsignore nella lettera.

Dal 1 settembre il nuovo prevosto e responsabile della comunità pastorale di Saronno sarà, dunque, don Claudio Galimberti. Nato a Meda nel 1952 ed è stato ordinato prete nel 1976; attualmente è parroco e responsabile della comunità pastorale “Santa Croce” di Garbagnate Milanese.

«Carissimi fedeli queste notizie vanno accolte con spirito di fede e nella preghiera che deve sostenere sempre i nostri pastori; chi arriva come chi parte. Saprete ringraziare e salutare don Armando con il calore di cui siete capaci e con lo stesso entusiasmo sono certo che saprete accogliere don Claudio e camminare insieme per i prossimi anni. Ringraziamo il Signore che continua a sostenere il nostro cammino e invochiamo lo Spirito Santo, vero artefice della missione della Chiesa e della comunione tra noi. Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia».