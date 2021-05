Due giorni di lavori sulla superstrada di Malpensa

Anas ha programmato nuovi lavori di manutenzione straordinaria agli impianti a servizio delle gallerie, per l’efficientamento energetico dei tunnel Malpensa VI e Malpensa VII dal km 5, 900 al km 8,250 della strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”.

Per consentire i lavori sarà chiusa al traffico la corsia di emergenza alternativamente alla corsia di sorpasso, dal km 5,900 al km 6,100 in direzione A4 nelle giornate di lunedi 31 maggio a martedi 1° giugno dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

I lavori proseguiranno il 3 giugno dal km 8,000 al km 8,250 in entrambe le direzioni, con chiusura alternata della corsia di sorpasso e di emergenza, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

I lavori si concluderanno il 25 giugno.

