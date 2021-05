Due opere d’arte “speciali” per la galleria green di Enoplastic

Due opere d’arte davvero speciali sono state collocate nella sede di Enoplastic a Bodio Lomnago alla presenza della direttrice del CFPIL Varese, Anna Sculli e quattro studenti che hanno lavorato al progetto e da Enoplastic Ing. Vicepresidente Ine Kalin e il Dott. Michele Moglia, CEO di Enoplastic.

Due sono i motivi, sociali ed ambientali, che le rendono uniche e significative per l’azienda, i suoi collaboratori e il territorio. Queste creazioni artistiche sono il risultato dell’impegno di quattordici lavoratori disabili, formati presso il CFPIL di Varese, dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. Dal 2012 ad oggi, 6 studenti formati presso CFPIL Varese lavorano in Enoplastic, a testimonianza del pluriennale impegno fra le parti.

L’iniziativa è anche un perfetto esempio di economia circolare, che riutilizza scarti industriali e dona loro una seconda vita, tramite creazioni artistiche che ora vengono esposte in azienda.

Le opere d’arte presentate sono realizzate con pallet di legno usati, a cui sono state applicate decorazioni, utilizzando pezzi di legno provenienti dagli stessi pallet, nonché utilizzando materiale in polilaminato di diversi colori, meticolosamente sagomato, genericamente utilizzato per le capsule di vino.

Con l’inaugurazione di queste due opere, parte il Green Ambassador Employee Program “Be Green” di Enoplastic. L’azienda ha lanciato un programma di sensibilizzazione e di nuovi comportamenti per tutti i propri dipendenti e collaboratori, verso le tematiche ecologiche e di rispetto dell’ambiente, come ad esempio la raccolta differenziata e soprattutto il riutilizzo dei rifiuti.

Michele Moglia, CEO di Enoplastic, ha sottolineato: “L’ambiente è affare e responsabilità di tutti in un’azienda. Il nostro gruppo prende molto sul serio questa preoccupazione perché la nostra ambizione è migliorare il nostro impatto sociale e in particolare ridurre la nostra impronta ecologica, soprattutto in tema di carbonio. La conservazione della natura e un approccio più consapevole all’ambiente sono di fondamentale importanza per noi. Ove possibile, ai rifiuti deve essere data una seconda vita, con l’obiettivo di permettere anche alle generazioni future di godersi la natura. Poiché Enoplastic fa parte di un gruppo globale, questa ideologia della responsabilità sociale verde è diffusa in tutto il mondo attraverso il programma Be Green, e coinvolge sia i dipendenti interni che quelli esterni all’azienda. In questo caso ringrazio l’impegno e lo sforzo dei nostri collaboratori, che ci hanno dato un esempio concreto e decisamente creativo realizzando queste due belle opere d’arte”.

Anna Sculli, Direttore del CFPIL Varese ha aggiunto: “La realizzazione di queste opere è la testimonianza della filosofia che accompagna da quasi 40 anni, sul territorio varesino, il nostro servizio. Condividere progetti con realtà del mondo produttivo e del mondo sociale permette di rendere visibile le potenzialità dei nostri allievi e ciò crea nuove sinergie ed opportunità di crescita personali e professionali per tutti”.