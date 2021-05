Eccellenza: la Vergiatese frena la Varesina, l’Olginatese “vede” la Serie D 

L’ottava giornata del mini campionato di Eccellenza potrebbe aver indirizzato verso Olginate l’unico posto a disposizione per la Serie D. A tre giornate dalla fine l’Olginatese, vincendo 2-0 contro il Milano City grazie alle reti di Viganò e Berberi, si porta a +5 dalla Varesina, che viene fermata sull’1-1 dalla Vergiatese. A Venegono Superiore padroni di casa in vantaggio con Urso e raggiunti da Pedergnana. La squadra di mister Spilli ha una giornata in meno rispetto alla capolista, che affronterà il turno di riposo all’ultima di campionato, non possono più sbagliare e dovranno sperare in un passo falso dei lecchesi nelle prossime due.

Sugli altri campi: il Gavirate perde 1-0 in casa dell’Ardor Lazzate, la Pontelambrese passa 2-0 a Seveso contro la Base 96 mentre la Luciano Manara passa 4-1 a Castano Primo. Turno di riposo per la Sestese.

CLASSIFICA: B. Olginatese (8) 21; Varesina (7) 16; Ardor Lazzate (8) 14; Vergiatese (8) 11; Milano City (7) 10; Sestese (7), Gavirate (7), Base 96 (7) 8; Luciano Manara (7) 7; Pontelambrese (7) 6; Castanese (2) 7. Tra parentesi le gare disputate