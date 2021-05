Il forno crematorio di Varese è pronto ad espandersi

Il forno crematorio di Giubiano, a Varese, è pronto ad espandersi.

Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, la richiesta del comune di Varese a Regione Lombardia, posta un paio di mesi fa è stata accettata: è stato infatti autorizzato l’aumento delle operazioni applicabili a quel forno, il che significa che si passerà dalle attuali 5000 a 7500 cremazioni all’anno, con un potenziamento di 2500.

Attualmente il forno crematorio di Giubiano ha 2 linee: ogni linea è in grado di completare fino a 12 cremazioni al giorno, 7 giorni su 7, fino al raggiungimento del massimo consentito dalla Regione. Con l’aumento delle concessioni ora il comune sta valutando l’ipotesi di aggiungere una linea, portando la disponibilità da 2 a 3.

Qual è la necessità della città di Varese in questo senso, e per chi può essere un vantaggio questo potenziamento? «In una situazione normale la città di Varese se la cava benissimo anche con il numero attuale di linee – spiega il presidente di So.Crem Varese Alessandro Bonfadini – Certo che se deve subentrare in operazioni che un altro forno non può fare, come è successo nel 2020, va più in sofferenza. Comune e concessionaria avranno evidentemente intravisto una possibilità positiva in questo incremento che va anche al di là delle strette esigenze della città: e in questo caso quindi è meglio che sia piu prestante».

I decessi all’anno a Varese sono infatti circa un migliaio: nel 2019 erano 961, nel 2020, anno straordinario a causa della pandemia, 1.239 (Fonte:Istat).

Varese però nel 2020 ha supportato le operazioni arrivate da altri forni, che erano in grande sofferenza: nell’anno della pandemia sono arrivati defunti anche da Bergamo e Mantova, per esempio.

La tendenza alla cremazione è comunque sempre in crescita: ora siamo al 64% dei defunti totali della città, quindi intorno ai 700. «La consideriamo una nostra conquista, dopo oltre cent’anni di battaglia per permettere questa scelta a fine vita – continua Bonfadini – Ora è diventata non solo una scelta ideologica, ma di praticità ed economia. Del resto, ora non è più necessario essere iscritti alla nostra associazione per assicurarsi la cremazione, ma basta la scelta dei parenti. Iscriversi alla nostra associazione significa ora affidare personalmente le proprie volontà a un ente terzo».

Il servizio di cremazione a Varese è affidato dal Comune a un concessionario, la Società servizi cimiteriali Varese. Il bacino di utenza non è limitato ai defunti nel capoluogo, ma ad un bacino più ampio: nell’anno più duro della pandemia sono arrivati defunti da tutta la Lombardia, compatibilmente con le disponibilità. Oltre a Varese ci sono altri impianti attivi in un raggio di circa 30 chilometri: Busto Arsizio, Como, Lugano e Verbania.