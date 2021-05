Funivia Mottarone, il dolore del Papa: “Vite spezzate mentre erano immerse nella meraviglia del creato”

Anche Papa Francesco si unisce al dolore e per le vittime della tragedia alla funivia del Mottarone.

In un telegramma inviato al Vescovo di Novara, Monsignor Giulio Brambilla, il Santo Padre ha infatti espresso “vicinanza e sentito cordoglio ai familiari delle vittime”.

Si legge nel telegramma: «Pensando con commozione a tante vite tragicamente spezzate mentre erano immerse nella meraviglia del creato, il Santo assicura la preghiera per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per il piccolo Eitan, la cui delicata vicenda segue con trepidazione. Sua Santità partecipa in modo particolare all’afflizione della comunità locale e della Diocesi di Novara».