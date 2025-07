Intelligenza artificiale e pensiero umano al centro del Simposio Rosminiano

“Antonio Rosmini e il senso dell’umano nella odierna società tecnologica” è il titolo del Simposio Rosminiano che si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Stresa (VB) dall’8 all’11 luglio 2025, che analizzerà l’impatto dell’intelligenza artificiale sul pensiero umano, mettendo a confronto esperienze e punti di vista diversi. I Simposi Rosminiani mettono al centro di un dialogo, aperto e generativo, temi urgenti della contemporaneità sui quali riverbera il pensiero visionario di Antonio Rosmini, filosofo e teologo (Rovereto 1797 – Stresa 1855) che alla riflessione sulla natura umana, la conoscenza, il dialogo tra libertà e moralità, ha dedicato la più parte della sua opera.

In un’epoca in cui il dialogo tra scienza e spiritualità è sempre più vivo – dialogo di cui Rosmini è stato anticipatore, indicando nel “lume della ragione” il punto di partenza necessario al compimento di un sé credente – costruire le premesse di un confronto di idee e esperienze che possano aiutare la comprensione e quindi il libero orientamento di chi ascolta, è la mission del Simposio.

Quattro giorni di incontri con prestigiosi docenti e professionisti di diverse discipline: Filosofia, Storia, Matematica, Bioetica, Psicologia, Teologia, Informatica, i cui interventi sono rivolti a un pubblico non esclusivamente accademico, ma anche di liberi pensatori, appassionati di cultura e conoscenza. Il Simposio nella sua quarta giornata dedica un approfondimento a Michele Federico Sciacca (1906 – 1975) di cui ricorre il 50° della scomparsa. Filosofo, saggista e docente noto per il suo contributo alla filosofia contemporanea, in particolare nel campo della metafisica, dell’etica e della filosofia della religione, qui viene ricordato per aver dedicato gran parte del suo lavoro a diffondere il pensiero di Rosmini, con numerosi saggi e opere che lo collegavano alle questioni filosofiche e culturali del XX secolo.

In particolare l’opera L’uomo, questo “squilibrato” sarà al centro delle riflessioni dei relatori chiamati a confrontarsi sull’attualità della lezione Sciacchiana. Dichiara Eduino Menestrina, Direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani “Auspichiamo che il tema di questo Simposio generi una discussione profonda sul valore dell’uomo all’interno di questa società sempre più tecnologica e altrettanto bisognosa di ricercare valide prospettive rivelatrici dell’autentico senso della vita umana”. “La scelta di dibattere un tema tanto attuale e disorientante quale il rapporto tra intelligenza umana e intelligenze artificiali – dichiara Samuele Francesco Tadini, referente scientifico del Centro Internazionale Studi Rosminiani – sottolinea la vocazione del nostro Centro Studi che muove dall’approccio alla conoscenza di Antonio Rosmini per rendere la sua eredità una parola tuttora viva e ispiratrice.

Per quanto riguarda la giornata conclusiva del Simposio, – prosegue Tadini – abbiamo deciso di dedicare una “giornata ricordo” a Michele Federico Sciacca, il grande filosofo italiano che ha avuto il merito di far entrare in dialogo con la filosofia rosminiana moltissimi esponenti del pensiero novecentesco, istituendo corsi e promuovendo studi e pubblicazioni. La stessa Edizione Nazionale e Critica delle Opere Edite ed Inedite di Antonio Rosmini, iniziata nel 1975 e conclusasi nel 2023, fu possibile grazie alla promozione fatta da Sciacca. Il Centro Internazionale di Studi Rosminiani, oltre a una notevole produzione scientifica, seppe accogliere pensatori e studiosi da tutto il mondo in un evento unico, tenutosi tra Stresa e Rovereto dal 20 al 26 luglio 1955, in occasione del primo centenario della morte di Rosmini (1855-1955) e culminato nella pubblicazione degli Atti del Congresso Internazionale di Filosofia Antonio Rosmini (2 voll., Sansoni, Firenze 1957).

Quel Congresso ebbe risonanza mondiale, concorrendo a far conoscere Stresa anche per le ricchezze teoretiche caratterizzanti il pensiero di Rosmini, che scelse proprio Stresa come sua ultima dimora. Al Congresso del 1955 presero parte filosofi e studiosi provenienti dall’Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Brasile, e dagli Stati Uniti d’America, oltre alle delegazioni di Accademie prestigiose, il tutto sotto gli auspici del Comitato d’Onore dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Siamo pienamente convinti che una sola giornata dedicata a Sciacca sia un omaggio circoscritto. Sia che si accolga, sia che si discuta il suo pensiero– come avviene per qualsiasi elaborazione teoretica di un filosofo – auspichiamo che il nostro Convegno possa essere anche un’occasione per riparlare del suo straordinario lavoro in nuovi contesti”- conclude.

INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma si consiglia di registrarsi presso la Segreteria, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica simposi.rosminiani@rosmini.it o telefonando al numero 0323-30091.

È possibile prenotare gli Atti del Convegno (€ 30,00 più spese di spedizione), che usciranno nel fascicolo III-IV (luglio-dicembre 2025) della «Rivista rosminiana di filosofia e di cultura», lasciando i propri dati alla Segreteria nei giorni del Convegno, oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: simposi.rosminiani@rosmini.it È possibile richiedere alla Segreteria la “Scheda Hotel”, indicante le strutture alberghiere convenzionate per l’intera durata del Simposio. Ciascun partecipante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione dell’albergo. L’attestato di partecipazione è richiedibile alla Segreteria, da parte dei partecipanti regolarmente registrati, solo al termine del Simposio.

Il Centro Internazionale di Studi Rosminiani ha bandito 12 Borse di Studio per giovani universitari laureandi, laureati e dottori in ricerca, meritevoli interessati allo studio di tematiche rosminiane. https://rosminiofficial.eu/

Il programma

Martedì 8 luglio 2025:

Sessione inaugurale

ore 16.30: Saluti istituzionali

ore 17.00: EDUINO MENESTRINA, La proposta rosminiana oggi: educare al riconoscimento

dell’essere nel suo ordine

ore 17.30: (Prolusione) MONS. ANTONIO STAGLIANÒ, Creato nel Generato: il “divino nell’uomo” e

l’antropologia del Rosmini

ore 19.00: Conclusione della sessione inaugurale

Mercoledì 9 luglio 2025:

Persona e tecnologia: intelligenza umana e “intelligenza artificiale”

ore 09.00: MARKUS KRIENKE, Antonio Rosmini e le sfide del transumanesimo: custodire il

senso dell’umano nell’era dell’intelligenza artificiale

ore 10.00: MASSIMILIANO NICOLINI, BRIA e la centralità della Persona: tecnologie emergenti tra

bioinformatica, intelligenza artificiale e realtà immersiva alla luce del pensiero di

Antonio Rosmini

ore 11.00: Intervallo

ore 11.15: Dibattito

ore 12.15: Conclusione della sessione mattutina

ore 15.30: GIANDOMENICO BOFFI, Matematica, soggetto umano, intelligenza artificiale

ore 16.30: MARCO DAMONTE, Prospettive di filosofia contemporanea sulle “intelligenze

artificiali”

ore 17.30: Intervallo

ore 17.45: Dibattito

ore 18.45: Conclusione della sessione pomeridiana

Giovedì 10 luglio 2025:

Etica e attività della persona

ore 09.00: JACOB BUGANZA, Attualità dei princìpi della scienza morale di Rosmini

ore 10.00: DAMIANO BONDI, Possono esistere persone non umane?

ore 11.00: Intervallo

ore 11.15: Dibattito

ore 12.15: Conclusione della sessione mattutina

ore 15.30: FULVIO DE GIORGI, La crisi della conoscenza storica nell’odierna società

tecnologica

ore 16.30: ERICA BRESADOLA, L’uomo fragile e il senso della cura nella società tecnologica

ore 17.30: Intervallo

ore 17.45: Dibattito

ore 18.45: Conclusione della sessione pomeridiana

ore 21.00: Proiezione del filmato realizzato da Herman Zadra In cammino con Antonio Rosmini

con intervento del regista.

Venerdì 11 luglio 2025:

Michele Federico Sciacca nel Cinquantesimo della morte

ore 09.00: PAOLO DE LUCIA, Michele Federico Sciacca. La ricerca dell’interiorità

ore 10.00: FLAVIA SILLI, Integralità e trascendenza nello spiritualismo di Michele Federico

Sciacca

ore 11.00: Intervallo

ore 11.15: TOMMASO VALENTINI, Trascendenza e politica. Motivi rosminiani nel pensiero di

Michele Federico Sciacca

ore 12.15: Conclusione della sessione mattutina

ore 15.30: ALESSANDRA MODUGNO, Squilibrio ontologico e consistenza metafisica:

l’antropologia relazionale di Sciacca

ore 16.30: SAMUELE FRANCESCO TADINI, Per una coscienza critica e morale: la prospettiva

rosminiana

ore 17.30: Intervallo

ore 17.45: Conclusione del II Corso dei Simposi