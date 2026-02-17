L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13,5 milioni di euro dai biglietti di ingresso
Kaleon spa la società della famiglia Borromeo ha chiuso il 2025 con 23,2 milioni di euro di ricavi (+6,8%). L’isola principale cresce (+11% ) e conferma il primato nel sistema Terre Borromeo
«Il 2025 segna un’accelerazione rilevante. L’attrattiva e la crescente reputazione di Isola Bella, cuore pulsante del nostro sistema, e l’inaugurazione dei Castelli di Cannero, dopo oltre dieci anni di investimenti e restauri, hanno alimentato la nostra crescita». Con queste parole il presidente Vitaliano Borromeo ha commentato i risultati di Kaleon spa, la società della famiglia Borromeo che gestisce e valorizza le Isole Borromee e altri siti turistici del Lago Maggiore, tra cui anche la Rocca di Angera.
Il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 23,2 milioni di euro, in aumento del 6,8% rispetto ai 21,7 milioni del 2024, circa un milione e mezzo di euro in più in un anno. Considerando solo le attività oggi centrali per il gruppo, al netto del ramo dei servizi amministrativi ceduto a febbraio 2025, la crescita sale al 9,2% .
LA CLASSIFICA DEI BENI
A trainare i conti è soprattutto il ticketing, cioè la vendita dei biglietti di ingresso: 17,6 milioni di euro, pari al 76% del totale, con un aumento del 10% sull’anno precedente. Bene anche il food & beverage, che raggiunge 3,3 milioni di euro (+12%), mentre il retail arriva a 1 milione (+7%) .
Il vero motore resta però l’Isola Bella che nel 2025 ha generato 13,5 milioni di euro di ricavi, in crescita dell’11% rispetto ai 12,2 milioni del 2024, e da sola rappresenta il 58% dell’intero fatturato del gruppo.
È il dato che più di ogni altro fotografa il peso dell’isola nel sistema Terre Borromeo. Segue l’Isola Madre con 5,2 milioni di euro (+7%), pari al 23% dei ricavi complessivi . In aumento anche il Parco Pallavicino (1,7 milioni, +2%), mentre Rocca di Angera con 1,4 milioni e Mottarone con 800 mila euro restano sostanzialmente stabili.
LE NOVITÀ DELL’ANNO
Tra le novità dell’anno i Castelli di Cannero, riaperti al pubblico il 28 giugno dopo dieci anni di restauri, che hanno contribuito con 0,3 milioni di euro nella seconda parte del 2025 .
Il 2025 è stato inoltre l’anno della quotazione in Borsa, annunciata il 22 gennaio e realizzata sui mercati Euronext Growth Milan e Paris, passaggio che, secondo la società, ha rafforzato la struttura del gruppo e sostiene i piani di sviluppo futuri.
Dalla Rocca d’Angera al mercato dei capitali: il cammino di Kaleon spa verso la Borsa
