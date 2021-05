Incidente in viale Ticino a Lonate Pozzolo, interviene il 118

Incidente stradale a Lonate Pozzolo, in viale Ticino.

È successo intorno alle 9.15, sullo stradone di circonvallazione del paese vicino a Malpensa.

Il sistema Areu 118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, in codice rosso. Per fortuna però le condizioni delle persone coinvolte non si sono rivelate gravi: sono stati soccorsi un uomo di 47 anni, una donna di 57 e un anziano di 82 anni, tutti e tre in “codice verde”, senza ferite gravi.

Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.