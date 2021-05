A Jerago si va a teatro al castello

Lo spettacolo dal vivo a Jerago con Orago riparte da un like: “Like” è il titolo dello spettacolo teatrale che sarà in scena sabato 5 giugno alle ore 21. Non all’auditorio ma in un contesto particolare, al Castello di Jerago (e in caso di pioggia al Parco Onetto).

Lo spettacolo racconta vizi e virtù di questa società delle immagini e il dilagare dei social network. Qual è la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo? E l’ultima prima di andare a dormire? Per moltissimi la risposta sarà sempre la stessa: guardare il cellulare.

«Uno spettacolo bellissimo. Laura Negretti e il suo Teatro in Mostra ormai storici amici, un’energia pazzesca, intelligenti, bravi e sempre coinvolgenti» dice il sindaco Emilio Aliverti, che sottolinea «il tema trattato attualissimo»: «i rapporti tra persone sono sempre profondi rapporti sociali oppure stando diventando sempre più rapporti tramite i social? Quanto vale un like? Vale davvero la pena? Riusciremo a riconquistare la “vicinanza sociale” come valore primario?».

«La cornice del Castello Visconteo la ciliegina sulla torta di una serata che per noi ha il significato della ripartenza».

L’accesso è su prenotazione, si prenota alla biblioteca civica: 0331 217210 ; biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it