L’Eurolega all’Efes di Bryant Dunston, battuto un mostruoso Davies

Finale di Eurolega con derby “varesino” sotto canestro: la vittoria – la prima in questa competizione per sé e per la sua squadra – sorride a Bryant Dunston e all’Anadolu Efes già arrivato in finale nel 2019 (ma allora sconfitto).

Sul parquet di Colonia il team turco, allenato da Ergin Ataman, ha battuto 86-81 il Barcellona di uno straordinario Brandon Davies, il quale ha fatto meglio di Dunston nel confronto diretto ma non è riuscito a trascinare i catalani al successo.

Alla fine il tabellino parla di 6 punti e 3 rimbalzi per Dunston, molto utile però nell’allungo dell’Efes; addirittura “doppia doppia” invece per Davies che ha concluso con 17 punti, 11 rimbalzi e 7 falli subiti. Il titolo di MVP è andato a Vasilije Micic, esterno dell’Efes autore di 50 punti in due partite, ampiamente decisivo anche nei possessi decisivi della finalissima. 23 invece i punti di Higgins, miglior marcatore del Barcellona.

Nel pomeriggio l’AX Armani Milano, sconfitta venerdì sera sulla sirena dagli spagnoli in semifinale, ha superato il CSKA Mosca nella finale per il terzo posto con il punteggio di 83-73. Nell’albo d’oro la Pallacanestro Varese, con cinque titoli, resta la squadra italiana più vincente e la quinta in assoluto.