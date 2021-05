Lo fermano col coltello in auto a Malnate, denunciato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Malnate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 33enne disoccupato del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in quanto ritenuto responsabile dei reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

I militari durante un controllo hanno fermato il 33enne mentre transitava verosimilmente in stato di alterazione psicofisica a Malnate, in via 1° Maggio, a bordo di un’Alfa 147, risultata sprovvista di copertura assicurativa.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il giovane disoccupato è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 18 cm di cui 8 di lama, del quale non era in grado di giustificarne il porto, che pertanto è stato posto sotto sequestro dai militari intervenuti.

Inoltre, invitato a sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti presso l’Ospedale di Varese si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici.

Pertanto la patente di guida è stata ritirata per il successivo inoltro alla Prefettura di Varese e

l’autovettura posta sotto sequestro amministrativo per fini di confisca