L’onorevole Bianchi all’hub di Rancio Valcuvia: “Ottimo esempio di sinergia fra enti”

“Una collaborazione proficua fra più attori. Un ottimo esempio di sinergia fra enti e istituzioni”. Il parlamentare Matteo Bianchi ha visitato oggi, lunedì 17 maggio, il centro vaccinale di Rancio Valcuvia.

Accompagnato dal consigliere provinciale con delega a protezione civile e sicurezza Alberto Barcaro e dal sindaco di Rancio Valcuvia e presidente della comunità montana valli de Verbano Simone Castoldi, il parlamentare della Lega ha incontrato volontari e sanitari dell’hovercraft vaccinale gestito dall’Esercito: era difatti presente anche il colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli del reggimento supporto tattico logistico al (HQ) NRDC-Ita del comando Nato di Solbiate Olona.

Il viavai dei vaccinandi è stato costante e nella parte esterna del centro è stata allestita un’area gazebo per proteggere gli accompagnatori dal sole, mentre per gli utenti che vengono per essere vaccinati è presente un’area apposta nella parte finale della tensostruttura dove viene assicurata la sorveglianza sanitaria di 15 minuti seguente all’iniezione.

Nella giornata di oggi le linee vaccinali attive erano fra le 9 e le 10 a seconda dei momenti e gli afflussi di cittadini che si attesteranno per oggi attorno alle 900-1000 prenotazioni con siero Pfizer. “Ho trovato un polo vaccinale efficiente e logisticamente appropriato vista la posizione di Rancio che è baricentrica, in una zona che funge da cerniera fra Valcuvia e Luinese”