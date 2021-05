“Quel nibbio che porta ai suoi piccoli un sacchetto di plastica”

“Questa foto sarebbe stata da eliminare secondo gli standard della fotografia naturalistica poiché le ali del Nibbio bruno (Milvus migrans) sono tagliate fuori dall’inquadratura, ma riguardandola bene, ho deciso di pubblicarla e il motivo è molto semplice, cioè far riflettere sull’impatto che ha l’essere umano sulla natura e i suoi abitanti”. Questo scrive un nostro lettore, Riccardo Lattuada, un bravo fotografo naturalista, che poi ci spiega perché l’aspetto tecnico dello scatto passi in secondo luogo.

“Guardate tra le sue zampe, la sua preda odierna è un sacchetto di plastica che ha ripescato dalle acque del lago e lo sta portando con orgoglio al suo nido per cibare i piccoli.

Purtroppo è una scena a cui assisto ogni giorno, che sia nel bosco, in un fiume o al lago, lo scenario non cambia, sprazzi di natura contornata di plastica e rifiuti vari lasciati come se nulla fosse a danneggiare irreversibilmente il nostro pianeta.

Ora spero che guardando questa foto, guardando gli occhi di questo splendido rapace che ogni anno migra per migliaia di chilometri, capiate la gravità della situazione”