Robur, caccia alla rimonta nei playout: Torrenova comanda 2-0

Sotto 0-2 nel primo turno di playout di Serie B, la Robur et Fides deve trovare a tutti i costi il modo di prolungare la serie contro i siciliani di Torrenova, ospiti questa sera (venerdì 21, ore 20) al centro Campus per la terza partita. In caso di sconfitta i gialloblu “cadrebbero” nel secondo e ultimo turno playout, quello che decreterà una retrocessione che nel caso della Coelsanus risulterebbe assai dolorosa. (foto Cestistica Torrenovese – Janira Galipò)

La squadra di Saibene però, pur chiamata a una rimonta complicata, deve provare a pensare positivo. Anzitutto in Sicilia la Robur ha perso entrambe le gare di misura, un equilibrio che lascia aperte tutte le strade in vista del prosieguo della serie. Poi, nelle prime due partite, Saibene ha dovuto fare a meno di giocatori del calibro di Allegretti, Ivanaj e Hidalgo oltre ad aver perso subito Antonelli: in gara3 però Allegretti e Ivanaj ci saranno ed è evidente che la loro presenza possa cambiare la squadra sul piano delle realizzazioni ma anche della lotta a rimbalzo.

Se la Coelsanus dovesse riuscire a centrare il punto del 2-1, la serie resterebbe in quel di Varese per la quarta partita, in calendario domenica 23 maggio. Se si dovesse invece andare alla “bella”, questa sarebbe disputata di nuovo in Sicilia mercoledì 26.

Sull’altro lato del tabellone invece, la LTC Sangiorgese si è messa in posizione ottimale per provare a centrare la salvezza anticipata: i bluarancio conducono 2-o su Piadena e sono pronti a sferrare l’ultimo colpo.