TIM, risultati in linea e conferme per Salvatore Rossi e Luigi Gubitosi

TIM, risultati trimestrali in linea con le aspettative e conferme per Salvatore Rossi e Luigi Gubitosi alla guida del CDA

TIM ha presentato i dati relativi al primo trimestre 2021, nel quale si registrano i primi importanti risultati del piano strategico “Beyond Connectivity”, a conferma dell’ottimo lavoro svolto sotto la guida di Salvatore Rossi e Luigi Gubitosi, rispettivamente presidente e AD del Gruppo. Risultati che erano stati di poco preceduti dalla riconferma di entrambi per il prossimo triennio: con il 95% dei voti l’Assemblea TIM ha infatti riconfermato la presidenza a Salvatore Rossi e il ruolo di Amministratore Delegato a Luigi Gubitosi anche per il triennio 2021-2023, triennio oggetto proprio del piano strategico in questione.

Al 31 marzo 2021, il Gruppo TIM ha chiuso il bilancio con ricavi per € 3,8 miliardi di euro, riducendo l’indebitamento finanziario per 5.590 milioni di euro YoY. Sono stati inoltre avviate diverse iniziative previste dal Piano Strategico TIM “Beyond connectivity” per il triennio 2021-2023, tra cui l’avvio del progetto Smart District, l’avvio del progetto per lo sviluppo di soluzioni Open RAN e un ulteriore rafforzamento delle linee a banda ultralarga, grazie alla quale nelle scorse settimane è stato anche avviato l’addio ufficiale alla vecchia rete in rame nel comune di Trento con la prima centrale totalmente cablata con la tecnologia FTTH, nonché diverse iniziative volte a rendere sempre più sostenibili nel tempo le attività del Gruppo.

Salvatore Rossi sulla riconferma e i risultati del primo trimestre TIM del 2021

Salvatore Rossi è stato dunque riconfermato Presidente TIM per il prossimo triennio, continuando così il percorso intrapreso dal Gruppo verso la digitalizzazione del paese e la sostenibilità delle proprie attività e, più in generale, dell’intero settore TLC. I dati registrati già nel bilancio dell’anno 2020, riconfermati anche nel primo trimestre 2021, hanno portato così alla conferma di gran parte del CDA, tra cui appunto il Presidente Rossi, felice di proseguire la sua avventura con il Gruppo e della fiducia nei confronti del team selezionato per i prossimi anni.

“Questo risultato conferma la bontà e la trasparenza del lavoro fatto per selezionare i profili, di grande esperienza e spessore, che compongono l’organo consiliare, adeguati ad affrontare le sfide che attendono l’azienda nell’accompagnare il processo di digitalizzazione del Paese. – ha dichiarato Salvatore Rossi a ridosso della rinomina – auguro buon lavoro ai nuovi consiglieri e rivolgo il mio più sentito ringraziamento al Consiglio uscente per il contributo dato a Tim negli ultimi tre anni e per aver sostenuto l’iter che ha portato a questo nuovo triennio consiliare che ha inizio oggi”.

Alcuni dati della Relazione Finanziaria TIM per il primo trimestre 2021

Il grande lavoro del CDA TIM, guidato da Salvatore Rossi insieme all’AD Luigi Gubitosi, hanno consentito all’operatore una crescita costante, rafforzando sempre più anche la fiducia del mercato, fiducia testimoniata dai dati registrati in questo primo trimestre. In particolare:

Riduzione dell’indebitamento Finanziario Netto After Lease che si attesta a € 16,6 mld (-€ 5,1 mld YoY, -€ 2 mld QoQ);

Ricavi pari a € 3,8 mld in linea con l’anno precedente;

Crescita dei ricavi della telefonia fissa domestica che registra +3,0% YoY;

Riduzione dei costi operativi nel mercato domestico (-8,9% YoY per la base gestibile);

EBITDA organico a € 1,6 mld (-1,3% YoY) in linea con le previsioni di piano.

Luigi Gubitosi: “TIMVision diventerà un must del panorama televisivo italiano”

Oltre agli ottimi risultati finanziari TIM ha perfezionato nel primo trimestre 2021 una serie di accordi, tra cui quello con DAZN per la distribuzione delle partite delle prossime stagioni della Lega di Serie A di calcio, che come spiegato dall’AD TIM Luigi Gubitosi rivoluzionerà TIMVISION.

Il passaggio delle partite da satellite a streaming su DAZN è «una vera rivoluzione», ha commentato Luigi Gubitosi, che trasformerà TIMVISION in «un must del panorama televisivo italiano». Il calcio infatti apre per Tim un “importante e significativo driver di crescita che potremmo definire fiber to the football”.

Luigi Gubitosi ha poi aggiunto che l’accordo è simile a quello stretto con Disney e consentirà a TIM di connotarsi come “la telco che può distribuire a livello di distributrice unica gli abbonamenti”, consentendo agli utenti di mantenere adesioni autonome ai servizi, ma integrando il catalogo di TIMVISION e fornendo al proprio bacino di utenti un’esperienza di intrattenimento unica, tra le più complete in Italia.